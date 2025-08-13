Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Bedrohung

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Nacht auf den heutigen Mittwoch (13.08.2025) bedrohte ein 34-Jähriger einen 20-Jährigen in der Wallstraße offenbar mit einem Messer.

Gegen 01.00 Uhr kam es zu einer Streitigkeit zwischen zwei 34-jährigen Männern. Als der 20-Jährige die Männer daraufhin Ansprach, bedrohte einer der 34-Jährigen den 20-Jährigen nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Teppichmesser. Der 34-Jährige flüchtete anschließend in Richtung Königsplatz.

Zeugen, die mit dem 20-Jährigen unterwegs waren, sprachen eine Polizeistreife, die gerade vorbeifuhr, an und teilten den Vorfall mit. Die Beamten stoppten den 34-Jährigen am Königsplatz und nahmen ihn vorläufig fest. Zudem stellten die Einsatzkräfte das Messer sicher. Da sich der Mann äußerst aggressiv gegenüber der Polizei verhielt und sich nicht beruhigen ließ, brachten ihn die Beamten in den Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung gegen den 34-jährigen Mann.

