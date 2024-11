POL-HRO: Ermittlungserfolg: Zwei Tatverdächtige nach Raub in Untersuchungshaft

Wohlenberg (ots) - Am gestrigen Mittwochabend verunfallte ein PKW an der Wohlenberger Wiek alleinbeteiligt. Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Gegen 20:00 Uhr verlor der 72-jährige Fahrer eines Mercedes An der Chaussee in Wohlenberg offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Straßenbäumen ...

