Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - In der Nacht auf den heutigen Mittwoch (13.08.2025) leistete ein 46-jähriger Mann in der Flughafenstraße Widerstand gegenüber der Polizei.

Gegen 00.20 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und teilten mit, dass der 46-Jährige dort randalieren würde.

Polizeibeamte stellten den Mann vor Ort fest. Der Mann reagierte äußerst aggressiv gegenüber den Polizeibeamten. Da er sich nicht beruhigen ließ, fesselten die Einsatzkräfte den Mann. Hierbei schlug sowie spuckte nach den Beamten. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte. Drei Beamte wurden hierbei leicht verletzt. Die Einsatzkräfte brachten den Mann anschließend in den Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung gegen den 46-jährigen Mann.

