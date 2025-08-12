POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 12.08.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten++Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person++Schockanrufe++Diebstahl aus Umkleideschränke++

Filsum - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten und zwei leicht verletzten Personen

Am 11.08.2025 kam es gegen 16 Uhr auf der Autobahn 28 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 34-Jähriger befuhr mit seinem Skoda KAROQ die Autobahn 28 in Fahrtrichtung Leer und kam aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor der Anschlussstelle Filsum nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidiert mit der Außenschutzplanke und einem Vorwegweiser, überschlug sich dann mehrfach und kam rechts neben der Fahrbahn im Seitenraum zum Liegen. Der Fahrer sowie ein zweijähriges Kind wurden hierbei schwer verletzt. Die 34-jährige Beifahrerin und ein weiteres, ebenfalls zweijähriges Kind wurden leicht verletzt. Alle Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Autobahnmeisterei war für Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten vor Ort. Die Richtungsfahrbahn Leer musste für die Dauer der Rettungsarbeiten und für die Unfallaufnahme etwa eine Stunde gesperrt werden. Anschließend wurde der Verkehr über den Überholfahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Leer/ Heisfelde - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am 11.08.2025 kam es gegen 14:20 Uhr auf der Heisfelder Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Niederländer befuhr zur Unfallzeit mit seinem VW Golf die Autobahn 31 in Richtung Oldenburg und fuhr an der Ausfahrt Leer- Nord aus. Dort beabsichtigte er nach rechts auf die Heisfelder Straße in Richtung Leer abzubiegen. Hierbei übersah er einen 73-jährigen Pedelecfahrer, der auf der falschen Radwegseite in Richtung Neermoor fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte.

Emden - Schockanrufe durch falsche Polizisten und Staatsanwälte

Am Freitag, den 08.08.2025 kam es im Bereich Emden zu mehreren Schockanrufen. Hierbei gaben sich die Anrufer jeweils als Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus, die eine Kaution für einen vermeintlich verursachten Verkehrsunfall durch einen Sohn/ eine Tochter verlangten. Zweimal wurde der Betrugsversuch als solcher erkannt und das Telefonat sofort beendet. Einmal wurde eine größere Summe Bargeld an einen unbekannten Täter persönlich übergeben.

Die Polizei weist aus diesem Anlass erneut darauf hin, dass solche Art Anrufe niemals durch die Polizei, Staatsanwaltschaften oder Gerichte durchgeführt werden. Auch wird nicht nach Bargeld oder sonstigen Wertgegenständen gefragt und die Herausgabe als Kaution oder zur Verwahrung verlangt. Bitte seien Sie bei solchen Anrufen immer misstrauisch und kontaktieren Sie die Polizei!

Borkum - Mehrere Spinde im Schwimmbad aufgebrochen

Am Freitag, den 11.08.2025 wurden in der Zeit zwischen 15:40 Uhr und 17:50 Uhr insgesamt sechs Spinde im Schwimmbereich des Gezeitenlandes auf Borkum aufgebrochen. In einem Fall wurde die Geldbörse eines 58-Jährigen entwendet, in der sich Bargeld befand. Aus den anderen Spinden wurden keine Gegenstände entwendet. Wer Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

