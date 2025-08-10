Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 10.08.2025

Leer (ots)

++Fußtritt gegen Pkw mit Zeugensuche++Verbotenes Kraftfahrzeugrennen++Radfahrer durch Verkehrsunfall schwer verletzt++

Emden - Fußtritt gegen Pkw --Zeugensuche--

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein bisher unbekannter Täter in der Petkumer Straße nahe der Einmündung Am Südbahnhof einen grauen Pkw Seat Ibiza durch einen Fußtritt gegen die Beifahrertür erheblich beschädigt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Rhauderfehn - Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Am Samstagabend mussten Polizeibeamte den Führerschein einer 53-jährigen Pkw-Führerin aus Ostrhauderfehn einbehalten. Diese hatte gegen 23:50 Uhr die Straße Rajen in Richtung Rhauderfehn mit nahezu 100 km/h befahren. Erst nach einer längeren Strecke der Hinterherfahrt konnten die Polizeibeamten die Fahrzeugführerin zum Anhalten bewegen. Aufgrund des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens nach dem Strafgesetzbuch wurde o.g. Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Leer - Radfahrer durch Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein 75-jähriger Fahrradfahrer aus Leer wurde am Samstagvormittag gegen 11:20 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße/Jahnstraße schwer verletzt. Dieser hatte mit seinem Fahrrad den Radweg der erstgenannten Straße in Richtung Ostersteg befahren. Ein 42-jähriger Pkw-Führer aus Leer übersah den Radfahrer jedoch, als dieser aus der Jahnstraße auf die Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße mit seinem Pkw einbiegen wollte. Der Radfahrer musste durch den Rettungsdienst u.a. mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell