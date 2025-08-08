Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 08.08.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Wohnungseinbruchdiebstahl++Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person++Verkehrsunfallflucht++

Detern - Wohnungseinbruchdiebstahl

Im Zeitraum zwischen dem 09.07.2025 und dem 07.08.2025, ca. 10:45 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Westerlandstraße. Es wurden u.a. Wertgegenstände entwendet. Wer Hinweise hierzu geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bunde - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am gestrigen Abend kam es gegen 18:30 Uhr auf der Straße Bunderhammrich zu einem Verkehrsunfall. Eine 49-jährige Frau aus Bunde befuhr mit ihrem Opel Cascada die o.g. Straße in Richtung Ditzumerverlaat. Nach ersten Erkenntnissen fuhr sie aus bislang unbekannten Gründen gegen einen ordnungsgemäß seitlich neben der Fahrbahn abgestellten unbesetzten Mercedes. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die 49-Jährige wurde schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 07.08.2025 kam es gegen 12:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden auf dem Parkplatz des Emsparks an der Nüttermoorer Straße. Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeuges beschädigte vermutlich beim Ein-/ Ausparken aus einer Parklücke den grauen VW Touran eines 39-Jährigen, der direkt vor dem Eingang des Media Marktes abgestellt war im Bereich der Fahrertür. Er entfernte sich von der Unfallstelle ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

