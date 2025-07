Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Lackiererei scheitert

Gera (ots)

Gera. Zwischen dem 18.07.2025 und dem 21.07.2025 versuchten bislang unbekannte Täter, in eine Lagerhalle einer Lackiererei in der Plauenschen Straße einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Unbekannten eine Eingangstür mit unbekanntem Hebelwerkzeug aufzuhebeln. Dies misslang jedoch, sodass die Täter von ihrem Vorhaben abließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0187803/2025) (SR)

