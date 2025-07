Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Greiz (ots)

Hohenleuben. Am 22.07.2025 gegen 04:10 Uhr rissen 4 Jugendliche im Alter zwischen 13 und 14 Jahren an der L 1083, bei der Einfahrt zum Waldbad Hohenleuben, ein Verkehrszeichen samt Betonfuß aus dem Boden und warfen es als Hindernis mitten auf die Straße. Zusätzlich rissen die Jugendlichen 10 Verkehrsleitpfosten heraus und schichteten diese, auf dem bereits liegenden Verkehrsschild, zu einem Hindernis auf. Ein LKW Fahrer, welcher kurz danach die Stelle befuhr, konnte nur durch Bremsung eine Kollision verhindern. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten kurze Zeit später die vier Jugendlichen aufgreifen, wobei festgestellt wurde, dass alle vier aus der in Hohenleuben befindlichen Jugendeinrichtung abgängig waren. Die Jugendlichen wurden an die Betreuer übergeben und gegen alle ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen 4-stelligen Betrag geschätzt. (BF)

