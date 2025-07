Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Konversation gipfelt in Körperverletzung

Mannheim (ots)

Offenbar nicht einverstanden mit der Begebenheit, dass zwei fremde Männer seine Freundin auf dem Stadtfest in Mannheim-Schwetzingerstadt in der Seckenheimer Straße ansprachen, zeigte sich ein bislang unbekannter junger Mann am Samstagabend gegen 22:50 Uhr. Er beobachtete die Situation zunächst und griff dann zusammen mit mehreren Freunden die beiden Geschädigten in Form von Schlägen körperlich an. Die beiden 19 und 24 Jahre alten Männer erlitten hierbei Prellungen und Hämatome im Kopfbereich. Einer von ihnen wurde zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Es gibt bislang keine nähere Beschreibung der Täter. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell