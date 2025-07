Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Kirchheim: Pkw in Vollbrand geraten - PM 2

Heidelberg (ots)

Am späten Samstagabend, gegen 22.15 Uhr, meldeten Anwohner im Pleikartsförster Hof über den Notruf einen Brandausbruch. Entgegen der ersten Meldung geriet hier nicht ein Pkw in Vollbrand, sondern eine zwischen zwei Wohngebäuden befindliche Scheune. Das Brandgeschehen griff unmittelbar auf dort befindliche Bäume über. Daneben wurden zwei in unmittelbarer Nähe geparkte Pkw der Marke Mercedes und VW, sowie drei in und an der Scheune abgestellte Motorräder erheblich beschädigt. Insgesamt konnten sich 40 Anwohner selbständig in Sicherheit bringen. Zwei Bewohner mussten durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg, die mit einem Löschzug vor Ort war, aus dem Gebäude gebracht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemend. Durch die rasche Brandbekämpfung konnte ein Übergreifen des Brandes auf die angrenzenden Wohngebäude verhindert werden. Jedoch wurden Fassadenteile durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 170 000,- Euro geschätzt. Die genaue Brandursache ist noch Gegegnstand der Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Heidelber-Süd geführt werden.

