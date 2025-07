Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rettungswagen verunfallt auf Einsatzfahrt

Mannheim (ots)

Zu einem Zusammenstoß eines auf Einsatzfahrt befindlichen Rettungswagens mit einem PKW kam es am Samstagabend gegen 20:26 Uhr auf dem Mannheimer Parkring in Höhe des Quadrats A 5. Der RTW fuhr mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Parkring über eine rote Ampel in Fahrtrichtung Kurt-Schumacher-Brücke. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit einem aus der Bismarckstraße kommenden Ford. Sowohl die 25-jährige Ford-Fahrerin, als auch die RTW-Besatzung blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell