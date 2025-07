LPI-G: Bargelddiebstahl aus Pflegeheimzimmer

Greiz (ots) - Greiz. Eine 43-jährige Frau aus Greiz wurde am 17.07.2025 Opfer eines Betruges im Internet. Die Geschädigte bot über ein Kleinanzeigenportal eine Jacke zum Verkauf an. Im weiteren Kommunikationsverlauf erhielt sie einen Link und wurde zur Eingabe eines Codes aufgefordert. Kurz darauf wurde Geld im hohen dreistelligen Bereich von ihrem Paypal-Konto abgebucht. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs. An dieser ...

