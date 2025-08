Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 06.08.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Diebstahl eines Anhängers++Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen++

Jemgum - Diebstahl eines Anhängers

Im Zeitraum zwischen dem 31.07.2025, ca. 21:30 Uhr und dem 02.08.2025, ca. 12 Uhr entwendete bislang unbekannte Täterschaft einen Pkw- Anhänger der Marke Boeckmann mit Leeraner Kennzeichen. Dieser war auf dem Grundstück an der Eschenstraße 16 abgestellt. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Ihlow/ Riepe - Verkehrsunfall auf der Autobahn 31 zwischen AS Riepe und Neermoor

Am gestrigen Tag kam es gegen 13:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 31 bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Zur Unfallzeit befuhr ein 18-jähriger Moormerländer mit seinem 20-jährigen Beifahrer die Autobahnauffahrt zur A 31 von der AS Riepe in Fahrtrichtung Bottrop. Am Hauptfahrstreifen wurden zu dieser Zeit Mäharbeiten durch die Autobahnmeisterei durchgeführt, auf die mit entsprechender Beschilderung und einem Verkehrssicherungsanhänger frühzeitig hingewiesen wurde. Der 18-jährige Fahrer übersah den Anhänger und fuhr mit seinem VW Scirocco auf das stehende Fahrzeug der Autobahnmeisterei auf. Durch den Aufprall wurden beide Insassen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell