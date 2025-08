Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 04.08.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht++Verkehrsunfall++Verkehrsunfallflucht mit drei verletzten Personen++

Weener - Verkehrsunfallflucht

Am 26.07.2025 kam es in der Zeit zwischen 01 Uhr und 10:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Straße "Neu Diele" in Höhe der Haus- Nr. 10. Ein unbekannter Unfallverursacher befuhr die genannte Straße in Richtung Brual und beschädigte beim Vorbeifahren das Heck eines rechtsseitig am Fahrbahnrand geparkten Ford Mondeo eines 23-Jährigen. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 03.08.2025 kam es gegen 23:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Langholter Straße. Der 32-jöhrige Unfallverursacher befuhr mit seinem Opel Combo die Langholter Straße in Richtung Leer. Zur selben Zeit befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Mercedes die Straße in entgegengesetzter Richtung. Im Kurvenbereich geriet der Opel- Fahrer aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Entgegenkommenden. Bei dem Zusammenstoß wurde der 32-Jährige leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Außerdem musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Flüssigkeiten von einer Spezialfirma gereinigt werden.

Leer - Verkehrsunfallflucht mit drei verletzten Personen

Bereits am Freitag, den 01.08.2025 kam es gegen 14:05 Uhr auf der Oldenburger Straße/ B436 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Die unbekannte Unfallverursacherin befuhr mit einem Porsche Macan die B436 in Richtung Nortmoor. In Höhe des Fuchsweges beabsichtigte sie, trotz rückwärtigen Verkehrs und Gegenverkehrs auf der Fahrbahn zu wenden. Aufgrund dieser Verkehrssituation mussten drei Fahrzeuge, die in dieselbe Richtung fuhren, abbremsen und stießen nacheinander zusammen. Bei den Zusammenstößen wurden eine 25-Jährige aus Friedeburg und ein 25-Jähriger aus Barßel leicht verletzt und eine 24-Jährige aus Leer schwer verletzt. Die Verursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Verletzten zu kümmern und schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Die Fahrbahn war für die Zeit der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme halbseitig in Richtung Hesel gesperrt. Aufgrund des Rückstaus musste die Polizei den Verkehr regeln. Zeugen, die Hinweise zur Unfallflüchtigen und/ oder dem Unfallhergang geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

