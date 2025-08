Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 03.08.2025

Leer (ots)

++Wohnungsbrand++Beschädigung eines Pkw mit Zeugensuche++2 x Trunkenheit im Verkehr++Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss++Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheitsfahrt u. verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit Zeugensuche++

Emden - Wohnungsbrand

In den frühen Stunden des Sonntages kam es gegen 01:20 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Hermann-Allmers-Straße zu einem Wohnungsbrand. Zur Brandbekämpfung mussten alle Anwohner das Gebäude verlassen. Durch die Rauchentwicklung wurden nach hiesiger Kenntnis 3 Personen leicht verletzt, 2 davon mussten zur Beobachtung ins Krankenhaus. Die Ursache des Wohnungsbrandes ist nicht geklärt, die Ermittlungen durch die Polizei wurden aufgenommen. Die Wohnung war nicht mehr bewohnbar, die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden.

Bunde - Beschädigung eines Pkw --Zeugensuche--

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein in der Rheiderlandstraße abgestellter Pkw der Marke Jaguar beschädigt. Dieser stand an der Straße auf einem Parkplatz. Sowohl die Heckscheibe als auch die beiden Scheiben an der Fahrerseite wurden beschädigt. Nach dem jetzigen Kenntnisstand wurde aus dem Pkw nichts entwendet. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Weener.

Leer - Trunkenheit im Verkehr

Gegen 18 Uhr des Samstages mussten Polizeibeamte auf der BAB 31 zwischen den Auf-/Abfahren Leer-West und Leer-Nord bei einem Führer eines Pkw BMW eine sehr unsichere Fahrweise feststellen. Dieser wurde bei der letztgenannten Abfahrt von der Autobahn geleitet. Bei der Kontrolle des 34-jährigen Pkw-Führer aus dem Raum Ahaus wurde eine deutliche "Alkoholfahne" festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 1,75 Promille. Die Weiterfahrt wurde beendet, der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Emden - Trunkenheit im Verkehr

Mit 1,73 Promille war am Samtagabend kurz vor Mitternacht auf der Petkumer Straße ein 65-jähriger Pkw-Führer aus Emden unterwegs. Die Weiterfahrt wurde durch die Polizei beendet und auf der Polizeiwache eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Unterbindung einer neuerlichen Fahrt einbehalten.

Moormerland - Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss

Bei der Kontrolle eines 18-jährigen Pkw-Führer aus Moormerland am Samstagabend gegen 21:45 Uhr auf der Königsstraße mussten die Polizeibeamten letztlich feststellen, dass der Fahrer sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Ein Vortest ergab den Hinweis auf den Konsum von Kokain. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Bei der Kontrolle fanden die Beamten unter dem Fahrersitz zudem eine geladene Schreckschusswaffe, für die der junge Mann keine Erlaubnis vorzeigen konnte. Diese wurde sichergestellt und ein Verfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet.

Westoverledingen - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheitsfahrt, verbotenes Kraftfahrzeugrennen --Zeugensuche--

Bereits in den frühen Stunden des Freitages mussten die Polizeibeamten gegen 01:50 Uhr feststellen, dass ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus Papenburg die Strecke von Leer nach Großwolde mit überhöhter Geschwindigkeit und unter dem Einfluss von Alkohol gefahren hatte. Bei der Kontrolle durch die Polizei im letztgenannten Ort wurde ein Promillewert von 1,66 Promille festgestellt. Zuvor hatte dieser die Strecke teilweise mit ca. 170 km/h befahren und auf Geschwindigkeitsbeschränkungen und Vorfahrtsregelungen keine Rücksicht genommen. Zudem konnte dieser keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Der o.g. Fahrzeugführer hatte kurz hinter Leer in Richtung Breinermoor einen anderen Pkw-Führer überholt und sich hierbei bereits ungebührlich verhalten. Dieser überholte Fahrzeugführer wird gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell