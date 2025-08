Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 01.08.2025

Polizeiinspektion Leer / Emden (ots)

++ Führen eines E-Scooters unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Diebstahl eines Pedelecs - Zeugen gesucht ++

Emden - Führen eines E-Scooters unter Betäubungsmitteleinfluss

Am gestrigen Donnerstag, den 31.07.2025, mussten Polizeibeamte gegen 13:55 Uhr, bei der Kontrolle eines 37-jährigen, männlichen Führers eines E-Scooters in der Petkumer Straße in Emden feststellen, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Im Zuge der im Anschluss durchgeführten Blutentnahme zeigte sich dieser sehr unkooperativ, aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten. Die Weiterfahrt wurde untersagt und mehrere Strafverfahren gegen den Beschuldigten wurden eingeleitet.

Uplengen - Diebstahl eines Pedelecs - Zeugen gesucht

Am Mittwochabend, 30.07.2025, wurde ein hochwertiges, weißes Pedelec der Marke Husqvarna in Uplengen, Ostertorstraße, durch den Geschädigten, verschlossenen abgestellt. Am folgenden Donnerstag, 31.07.2025, musste dieser gegen 14:00 Uhr feststellen, dass besagtes Pedelec entwendet worden ist. Zeugen, die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen

