POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 31.07.2025

Leer - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Am 30.07.2025 kam es in der Zeit zwischen 9 Uhr und 10 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus im Tjalkweg. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zutritt zum Gebäude und durchsuchte die Räumlichkeiten. Es konnte Bargeld sowie Schmuck entwendet werden. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Moormerland/ Warsingsfehn - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am 30.07.2025 kam es gegen 08:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 70-Jähriger Moormerländer befuhr mit seinem VW Golf die Königsstraße/ K8 und beabsichtige bei grün zeigender Ampel nach links auf die Osterstraße/ L14 in Richtung Neermoor abzubiegen. Hierbei übersah er den aus der Rorichmoorer Straße kommenden 53-Jährigen, der mit seinem Peugeot 308 ebenfalls bei Grünlicht die Kreuzung Alte Landstraße/ L14 geradeaus in Richtung Königsstraße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 53-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen vor Ort und konnte den Mann befreien. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des VW Golf wurde nicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die L14 zwischen der Wankelstraße und der Dr.-Warsing-Straße gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 30.07.2025 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Untenende in Rhauderfehn. Eine 41-jährige Fahrerin eines Daihatsu Curore beabsichtigte vom Parkplatz eines Eiscafés nach rechts auf die Straße Untenende abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 68-jährige Pedelec-Fahrerin entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung den Radweg in Richtung Kreisel. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten. Die Pedelec-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

