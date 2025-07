Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 30.07.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Diebstahl eines Handys++Wohnungseinbruchdiebstahl++Sachbeschädigungen an zwei Pkw++schwerer Verkehrsunfall++

Leer - Diebstahl eines Handys

Am 27.07.2025 kam es in der Zeit zwischen 17 Uhr und 17:30 Uhr zu einem Diebstahl eines Handys. Der 61-jährige Geschädigte hatte seinen Pkw Hyundai Tucson auf dem Parkplatz des Borromäushospitals am Steinburgsgang abgestellt und vergessen die Seitenscheibe zu schließen. Bislang unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit und entwendete das Handy aus dem Fahrzeug. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Westoverledingen - Wohnungseinbruchdiebstahl

Im Zeitraum zwischen dem 28.07.2025, ca. 21 Uhr und dem 29.07.2025, ca. 06:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Gödeke-Michel-Straße. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zutritt zum Haus und entwendete u.a. anderem einen Pkw- Schlüssel. Mit diesem Schlüssel entwendete die Täterschaft dann den auf der Auffahrt abgestellten Geländewagen Nissan Navara mit Leeraner Kennzeichen. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder zum Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Sachbeschädigungen an zwei Pkw

Im Zeitraum zwischen dem 28.07.2025, ca. 20:30 Uhr und dem 29.07.2025, ca. 13 Uhr, wurde der Lack von zwei Pkw beschädigt, die vor dem Mehrparteienhaus am Bentgrasweg 34 abgestellt waren. Bei den Fahrzeugen der 45- und 48-jährigen Geschädigten handelt es sich um einen Peugeot 207 und um einen Mazda 3. Bereits in der Vergangenheit kam es an der Anschrift zu Beschädigungen an verschiedenen Pkw. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Leer - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am 29.07.2025 kam es gegen 14:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Eisinghausener Straße. Der 16-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Microcar die Straße Mooräcker und beabsichtigte nach links auf die Eisinghausener Straße/ K2 abzubiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden vorfahrtberechtigten 48-Jährigen, der mit seinem VW Fox die K2 in Richtung Feldstraße befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 48-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt.

