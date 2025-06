POL-HB: Nr.: 0399 --Einbrecher gestellt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Blumenthal/Gröpelingen, OT Lüssum-Bockhorn/ Oslebshausen Zeit: 22.06.2025, 21:10 Uhr/22:15 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am späten Sonntagabend in Blumenthal und Gröpelingen zwei Männer im Alter von 21 und 26 Jahren. Sie sind verdächtig, versucht zu haben in eine Kita und ein Wohnhaus einzubrechen.

Gegen 21:10 Uhr wurden Einsatzkräfte aufgrund eines versuchten Einbruchs in eine Kindertagesstätte die Straße Herrschaftliche Tannen gerufen. In dem Gebäude wurde zuvor die Alarmanlage ausgelöst. Vor Ort stellten sie einen 21 Jahre alten Mann, der Einbruchswerkzeug mit sich führte. Aus der Kindertagesstätte war nichts entwendet worden, eine Tür wies Beschädigungen auf. Sie nahmen den Mann mit auf die Wache, wo eine entsprechende Anzeige gefertigt wurde. Etwas später, gegen 22:15 Uhr, alarmierte ein Hausbesitzer über den Notruf die Polizei, weil er über eine Kamera einen Mann auf seinem Grundstück in der Straße Auf den Blöcken sehen konnte, der offensichtlich versuchte eine Tür zu öffnen. Kurz darauf stellten die Einsatzkräfte einen 26 Jahre alten Mann, auch er führte diverses Einbruchswerkzeug mit sich. An Türen und Fenstern waren Einbruchspuren. Auf der Wache fertigten die Polizisten eine Strafanzeige. Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.

Diese beiden Fälle zeigen deutlich, wie wichtig ein effektiver Einbruchschutz ist. Einbruchhemmende Fenster und Türen verhindern einen leichten Zutritt zum Gebäude. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Zusätzlich wirkt ein sichtbares Videoüberwachungssystem oft abschreckend und kann im Fall eines Einbruchs als wichtiges Beweismittel dienen. Mehr Informationen und Präventionstipps rund um das Thema Einbruchschutz erhalten Sie unter www.polizei.bremen.de oder im Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, Rufnummer 0421 362-19003.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell