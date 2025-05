LPI-G: Einbruchdiebstahl in Firma in Gera

Altenburg (ots) - Meuselwitz/Starkenberg: In der Nacht vom 09. auf den 10. Mai 2025 versuchten unbekannte Täter, in das Vereinsgebäude eines Fußballvereins in der Schmöllnschen Straße einzudringen. Hierbei öffneten sie gewaltsam ein Fenster zum Verkaufsraum. In der Folge betraten sie das Gebäude, ohne jedoch Beute zu machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der ...

