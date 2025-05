Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zu späte Reaktion führt zu Verkehrsunfall

Gera (ots)

Gera. Am 10.05.2025 gegen 10:44 Uhr ereignete sich in Gera auf der Vogtlandstraße Kreuzung Keplerstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 53 Jährige fuhr mit ihrem PKW hinter dem 30 Jährigen PKW Fahrer. Aufgrund der auf Rotlicht schaltenden Ampel, bremste der davor Fahrende ab. Die Dame bemerkte dies scheinbar zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall wurden beide Personen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im 4-stelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

