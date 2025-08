Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 02.08.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Vorsätzliche Brandstiftung ++ Gebäudebrand ++ Sachbeschädigung an Pkw ++ Gemeinschädliche Sachbeschädigung an Schule ++ Fahren unter der Wirkung eines berauschenden Mittels ++ Verkehrsunfallflucht

Emden- Vorsätzliche Brandstiftung

In der Nacht zum Freitag kommt es im Philosophenweg in Emden zu einem Pkw Brand. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wird festgestellt, dass unbekannte Täter an mehreren Stellen auf dem Pkw Grillanzünder deponierten und diese dann entzündeten. Durch die Feuerwehr wird das Feuer am Pkw schnell gelöscht, sodass kein großer Schaden entsteht. Der Pkw ist jedoch aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit. Es werden Zeugen gesucht.

Moormerland: Gebäudebrand

Am Freitagmittag kommt es in der Jann-Berghaus-Straße in Moormerland zu einem Brand eines Bürogebäudes und einer angrenzenden Lagerhalle. Durch das Feuer werden beide Gebäude vollständig zerstört. Die Brandermittlungen dauern noch an. Am Vormittag wurde auf dem Firmengelände Unkraut abgeflammt.

Leer- Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum zwischen Donnerstag den 31.07.2025 und Freitag den 01.08.2025 werfen unbekannte Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Beifahrerscheibe eines an der Straße Wörde geparkten Pkw VW Polo ein.

Ostrhauderfehn - Gemeinschädliche Sachbeschädigung an Schule

In der Nacht zum Freitag werfen unbekannte Täter die Verglasung eines Fensters vom Schulgebäude der Schule in der Middendorfstraße ein. Weiterhin wird eine Wand mit Farbe beschmiert und zwei auf dem Schulgelände abgestellte Fahrräder beschädigt. Zeugen werden gesucht.

Emden- Auseinandersetzung im Straßenverkehr/ Sachbeschädigung an Pkw

Am Freitagabend kommt es in der Wiesbadener Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 19-jährigen Emder als Fahrzeugführer eines Pkw der Marke Volkswagen und einem männlichen Passanten. Im Zuge der Auseinandersetzung wird eine Windschutzscheibe des Pkw von dem Passanten mit Schlägen beschädigt. Der unbekannte Täter wird als 30-jährige Mann mit kurzen, dunklen Haaren beschrieben. Zeugen zum Tathergang setzen sich bitte mit der Polizei Emden in Verbindung.

Leer - Fahren unter der Wirkung eines berauschenden Mittels

Am Freitag, den 01.08.2025, um 14:15 Uhr wird eine 43-jährige Frau aus Moormerland mit ihrem Pkw in der Straße Milchweg im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle kontrolliert. Im Zuge der dieser Verkehrskontrolle ergeben sich Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung bei der Fahrerin. Ein anschließend durchgeführter Betäubungsmitteltest bestätigte den Verdacht. Gegenüber dem Fahrer wurde die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt. Ein Strafverfahren und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren werden eingeleitet.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstagnachmittag, zwischen 12:30 Uhr und 17:10 Uhr, touchiert eine unbekannte Person mit seinem Fahrzeug einen auf dem Parkstreifen an der Straße Heuweg geparkten Pkw Renault Twingo. Nach dem Zusammenstoß entfernt sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es werden Zeugen gesucht.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

