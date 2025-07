Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Roller fährt auf PKW auf

Pforzheim (ots)

Ein 49-jähriger Rollerfahrer ist am Dienstagabend in Neubulach auf einen PKW aufgefahren und hat sich dabei leicht verletzt.

Der Zweiradlenker befuhr am 08.07.2025 gegen 17:30 Uhr die Calwer Straße in Richtung Liebelsberg. Hierbei übersah er einen auf der Abbiegespur verkehrsbedingt haltenden PKW und fuhr auf diesen auf. Durch den folgenden Sturz zog er sich mindestens leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die 62-jährige PKW-Lenkerin sowie der 10-jährige Sozius des Rollerfahrers blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Rico Kockrich, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell