Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Trunkenheitsfahrt mit 2,6 Promille

Mannheim (ots)

Am Montag gegen 22:10 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Brandenburger Straße ein 38-jähriger Autofahrer am Steuer seines Fahrzeuges auf. Bei der anschließenden Kontrolle konnte durch die Beamten Alkoholgeruch in dessen Atemluft festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,6 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er sieht nun einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.Er wurde nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen vor Ort entlassen.

