POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 05.08.2025

++Räuberische Erpressung++Taschendiebstahl++Sachbeschädigung durch Graffiti++Verkehrsunfallflucht mit leichtverletztem Fußgänger++

Emden - Räuberische Erpressung

Am vergangenen Sonntag, den 03.08.2025, kam es im Zeitraum zwischen 19:10 Uhr und 19:30 Uhr zu einer räuberischen Erpressung im Bereich der Nordseehalle in Emden. Unter Gewalteinwirkung wurde die Herausgabe von Bargeld gefordert. Nähere Angaben zum Sachverhalt können aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht getätigt werden. Zeugen, die Hinweise zu vier männlichen Personen geben können, die sich zum angegebenen Zeitpunkt im Bereich der Nordseehalle aufgehalten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Insbesondere sucht die Polizei nach einer Zeugin, die zur Tatzeit mit ihrem Hund am Eingangsbereich der Nordseehalle vorbeigelaufen ist.

Weener - Taschendiebstahl

Am 31.07.2025 kam es in der Zeit zwischen 13:20 Uhr und 13:30 Uhr im Edeka Markt in der Neuen Feldstraße zu einem Taschendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete die Bankkarte aus der Umhängetasche einer 85-jährigen Geschädigten und führte im Anschluss unrechtmäßige Bargeldabhebungen durch. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Leer - Sachbeschädigung durch Graffiti

Bereits am Freitag, den 01.08.2025 kam es zwischen 18 Uhr und 19 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Bislang unbekannte Täterschaft besprühte die rückwärtige Hausmauer eines Reihenhauses an der Keplerstraße 10 mit zwei Schriftzügen in den Farben blau und schwarz. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Bunde - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Fußgänger

Am Montag gegen 14:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes Combi an der Neuschanzer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit einem roten Pkw mit niederländischem Kennzeichen rückwärts und übersah dabei einen 67-jährigen aus Bunde, der in Richtung Eingang des Marktes lief. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Fußgänger leicht verletzt wurde. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Das Fahrzeug soll mit vier männlichen Personen besetzt gewesen sein. Zeugen, die Angaben zum Fahrzeugführer und/oder Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

