POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.08.2025
Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)
++Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht++Sachbeschädigung an Kirche++Verkehrsunfälle auf der A28++Trunkenheit im Verkehr++
Emden - Verkehrsunfallflucht
Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es im Zeitraum zwischen Montag, den 04.08.2025, 18:00 Uhr und Mittwoch, den 06.08.2025, 15:15 Uhr an der Straße Am Eiland. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw BMW 520D in grau und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Leer - Sachbeschädigung an Kirche
Im Zeitraum zwischen Dienstag 20:00 Uhr und Mittwoch 08:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an der St. Michael Kirche in Leer. Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte zwei kleine Fensterscheiben sowie einen Fensterrahmen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Verkehrsunfälle auf der A28
Nortmoor
Gestern Morgen gegen 07:20 Uhr kam es an der Ausfahrt der Autobahn 28 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein 41-jähriger aus Moormerland wartete verkehrsbedingt an der Ausfahrt der Autobahn in Fahrtrichtung Oldenburg, um nach links auf die B436 in Richtung Leer aufzufahren. Ein 28-jähriger aus Emden fuhr mit seinem Pkw auf den Transporter des 41-jährigen auf und flüchtete anschließend fußläufig von der Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. An der Anschrift des Fahrzeughalters wurde der Unfallverursacher angetroffen. Es wurde festgestellt, dass der 28-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und er zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel stand.
Uplengen
Am Mittwoch gegen 23:55 Uhr kam es auf der Autobahn 28 Höhe Jübberde zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger aus Emden befuhr mit seinem Pkw die Autobahn in Fahrtrichtung Leer und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit der Schutzplanke und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein nachfolgender 41-jähriger aus Rhede erkannte den Pkw auf der Fahrbahn nicht rechtzeitig und es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Der 41-jährige wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt. Der 33-jährige konnte seinen auf der Fahrbahn stehenden Pkw noch vor dem Zusammenstoß verlassen und wurde durch die vorherige Kollision mit der Schutzplanke leicht verletzt. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Zwei nachfolgende Pkw wurden durch die auf der Fahrbahn liegenden Trümmerteile ebenfalls beschädigt.
Ostrhauderfehn - Trunkenheit im Verkehr
Unter dem Einfluss von Alkohol war am gestrigen Abend gegen 19:30 Uhr ein 46-jähriger aus Rhauderfehn auf einem Kleinkraftrad auf der Kirchstraße unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,50 Promille festgestellt. Zudem war der 46-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Pressestelle
Telefon: 0491-97690 114
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell