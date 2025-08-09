Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 09.08.2025

Leer (ots)

++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht ++ Brandunfall bei privater Feier ++ Warnung vor Schockanrufen mit anschließender Geldübergabe ++

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am 06.08.2025, in der Zeit von 16:45 Uhr bis 18:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz P4, Ostersteg in 26789 Leer, zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren schwarzen Peugeot 5008 in FR Bergmannstraße. Der Unfallverursacher parkte neben diesem PKW, beschädigte die hintere, rechte Tür und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Leer in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn - Brandunfall bei privater Feier

Am 08.08.2025 kam es gegen 22:00 Uhr bei einer privaten Feier in Rhauderfehn zu einem Brandunfall. Als ein Gast (m, 41j) Benzin in eine im Garten stehende Feuertonne gekippt hatte, kam es zu Verpuffungen, wodurch zwei weitere Gäste Verbrennungen erlitten hatten. Eines der Opfer musste mit Verbrennungen 2. Grades in ein Krankenhaus verbracht werden. Neben der Polizei waren ebenfalls Feuerwehr und Rettungskräfte vor Ort. Gegen den 41-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Emden - Warnung vor Schockanrufen !!

Am 08.08.2025 kam es in Emden im Laufe des Tages zu vermehrten Schockanrufen, bei denen sich die Täter als falsche Polizeibeamte bzw. Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft ausgegeben haben. In einem Fall gelang es den Tätern, eine Geldübergabe herbeizuführen. Die "echte" Polizei wird Sie niemals hinsichtlich vorhandener Wert- und/oder Vermögensgegenstände befragen. Sollten Sie von vermeintlichen Tätern kontaktiert werden, melden Sie dieses bitte umgehend der Polizei.

