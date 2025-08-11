PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Leer/Emden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.08.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Sachbeschädigung - Zeugen gesucht++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit zwei Schwerverletzten++Verkehrsunfallflucht++

Weener - Sachbeschädigung

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 07.08.2025, 21:00 Uhr und Freitag, 08.08.2025, 10:00 Uhr kam es an der Bunder Straße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte vermutlich durch Werfen eines Bierkruges die Scheibe eines Wohn- und Geschäftshauses. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Weener - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit zwei Schwerverletzten

Gestern Abend gegen 22:50 Uhr kam es auf der K27, zwischen der Einmündung Vellager Straße und der Einmündung Blanker Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger aus Bremen befuhr mit seinem Pkw Fiat die Kreisstraße in Fahrtrichtung Weener und kam vermutlich aufgrund von Alkoholisierung in den Gegenverkehr. Hier stieß er frontal mit dem Pkw Citroen einer 56-jährigen aus Aschendorf zusammen. Die 56-jährige wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-jährige wurde ebenfalls schwer verletzt. Bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,61 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag gegen 14:35 Uhr kam es auf der Alten Landstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 74-jähriger aus Unna befuhr mit seinem Pkw Mercedes-Benz die Straße in Fahrtrichtung Timmel als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw in einer Linkskurve die Mittellinie überfuhr. Der 74-jährige musste nach rechts ausweichen und kam von der Fahrbahn ab. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw und an drei Leitpfosten entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher und/oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Pressestelle
Telefon: 0491-97690 114
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Leer/Emden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Leer/Emden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Leer/Emden
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 07:51

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 10.08.2025

    Leer (ots) - ++Fußtritt gegen Pkw mit Zeugensuche++Verbotenes Kraftfahrzeugrennen++Radfahrer durch Verkehrsunfall schwer verletzt++ Emden - Fußtritt gegen Pkw --Zeugensuche-- In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein bisher unbekannter Täter in der Petkumer Straße nahe der Einmündung Am Südbahnhof einen grauen Pkw Seat Ibiza durch einen Fußtritt gegen die ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 11:29

    POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 09.08.2025

    Leer (ots) - ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht ++ Brandunfall bei privater Feier ++ Warnung vor Schockanrufen mit anschließender Geldübergabe ++ Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Am 06.08.2025, in der Zeit von 16:45 Uhr bis 18:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz P4, Ostersteg in 26789 Leer, zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:43

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 08.08.2025

    Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots) - ++Wohnungseinbruchdiebstahl++Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person++Verkehrsunfallflucht++ Detern - Wohnungseinbruchdiebstahl Im Zeitraum zwischen dem 09.07.2025 und dem 07.08.2025, ca. 10:45 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Westerlandstraße. Es wurden u.a. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren