Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.08.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Sachbeschädigung - Zeugen gesucht++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit zwei Schwerverletzten++Verkehrsunfallflucht++

Weener - Sachbeschädigung

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 07.08.2025, 21:00 Uhr und Freitag, 08.08.2025, 10:00 Uhr kam es an der Bunder Straße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte vermutlich durch Werfen eines Bierkruges die Scheibe eines Wohn- und Geschäftshauses. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Weener - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit zwei Schwerverletzten

Gestern Abend gegen 22:50 Uhr kam es auf der K27, zwischen der Einmündung Vellager Straße und der Einmündung Blanker Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger aus Bremen befuhr mit seinem Pkw Fiat die Kreisstraße in Fahrtrichtung Weener und kam vermutlich aufgrund von Alkoholisierung in den Gegenverkehr. Hier stieß er frontal mit dem Pkw Citroen einer 56-jährigen aus Aschendorf zusammen. Die 56-jährige wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-jährige wurde ebenfalls schwer verletzt. Bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,61 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag gegen 14:35 Uhr kam es auf der Alten Landstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 74-jähriger aus Unna befuhr mit seinem Pkw Mercedes-Benz die Straße in Fahrtrichtung Timmel als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw in einer Linkskurve die Mittellinie überfuhr. Der 74-jährige musste nach rechts ausweichen und kam von der Fahrbahn ab. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw und an drei Leitpfosten entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher und/oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

