Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt Tatverdächtige nach Brandstiftung

Augsburg (ots)

--- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ---

Donauwörth - Am Dienstag (13.05.2025) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Dillinger Straße. Polizeibeamte nahmen nun zwei Tatverdächtige im Alter von 35 und 37 Jahren fest.

Kurz nach 03.00 Uhr wurde die Polizei im Mai über den Brand in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses informiert. Die Wohnung selbst war zu diesem Zeitpunkt unbewohnt. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses musste von der Feuerwehr per Drehleiter aus dem Haus geholt werden. Verletzt wurde niemand. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Dillingen übernahm umgehend die Ermittlungen zur Brandursache. Im Rahmen der Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg erhärtete sich der Tatverdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung gegen die zwei 35 und 37 Jahre alten Tatverdächtigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden die beiden Tatverdächtigen Ende Juli einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Männer Haftbefehl wegen des Verdachts der besonders schweren Brandstiftung und setzte diese in Vollzug. Die beiden Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Dillingen dauern weiterhin an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell