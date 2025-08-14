PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am gestrigen Mittwoch (13.08.2025) war ein 72-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Fröbelstraße unterwegs.

Gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 72-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Die Beamten unterbanden deshalb die Weiterfahrt und veranlassten einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest. Dieser bestätigte den Wert.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 72-Jährigen.

