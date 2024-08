POL-HS: Handtasche aus Fahrzeug gestohlen

Erkelenz-Gerderath (ots) - Am 17. August (Samstag) wurden Polizeibeamte zu einem Pkw Diebstahl an der Straße Auf der Kuff gerufen. Die Fahrzeugeigentümerin gab an, dass sie den Pkw am 16. August, gegen 19.15 Uhr am Fahrbahnrand der Straße abgestellt habe. Am 17. August habe sie dann gegen 9 Uhr feststellen müssen, dass der Pkw Opel Zafira offenbar entwendet wurde. Videoaufzeichnungen zweigen zwei Tatverdächtige, die ...

