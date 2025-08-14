PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht und sucht Zeugen

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Mittwoch (13.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Königsberger Straße.

In der Zeit von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Volvo, der auf Höhe der Hausnummer 24 geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

