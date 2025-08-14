PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines E-Scooters

Augsburg (ots)

Oberhausen - Im Zeitraum von Montag (11.08.2025), 22.00 Uhr bis Mittwoch (13.08.2025), 13.00 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Ebnerstraße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten einen E-Scooter, der an einem Fahrradständer geparkt war. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
  • 14.08.2025 – 11:37

    POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Mittwoch (13.08.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer in der Zollernstraße. Gegen 17.30 Uhr war die 31-jährige Autofahrerin in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Hierbei wollte die Frau nach derzeitigen Erkenntnissen wenden und übersah dabei offenbar den 43-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 43-Jährige wurde ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:37

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

    Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am gestrigen Mittwoch (13.08.2025) war ein 72-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Fröbelstraße unterwegs. Gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 72-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Die Beamten unterbanden deshalb die Weiterfahrt und veranlassten einen ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:36

    POL Schwaben Nord: Nachtrag: Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt

    Augsburg (ots) - In der Pressemitteilung Nr. 1495 vom 12.08.2025 berichteten wir Folgendes: Kissing - Am Freitag (08.08.2025) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in Kissing. Eine 87-Jährige wurde dabei lebensbedrohlich verletzt. Der 86-jährige Ehemann der Frau befindet sich nun in Haft. Gegen 05.00 Uhr schlug der 86-Jährige die 87-Jährige nach derzeitigen ...

    mehr
