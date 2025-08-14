Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines E-Scooters

Augsburg (ots)

Oberhausen - Im Zeitraum von Montag (11.08.2025), 22.00 Uhr bis Mittwoch (13.08.2025), 13.00 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Ebnerstraße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten einen E-Scooter, der an einem Fahrradständer geparkt war. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell