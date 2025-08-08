Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Zwischen Sonntagmorgen (03.08.2025), 09:00 Uhr, und Montagmorgen (04.08.2025), 01:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Girbelsrather Straße ein.

Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zu der im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegenen Wohnung. Dort entwendeten sie Schmuck und entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 entgegen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Wertgegenstandsliste hin. Diese hilft Ihnen dabei, Ihre gesamten Wertgegenstände vollständig zu katalogisieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://polizei.nrw/artikel/wertgegenstandsliste .

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell