POL-DN: Unfall beim Abbiegen

Linnich (ots)

Linnich - Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Denkmalstraße / Matthias-Hof-Straße wurde am gestrigen Mittwoch (06.08.2025) eine 22-Jährige leicht verletzt.

Ein 74 Jahre alter Mann aus Belgien war gegen 12:00 Uhr mit seinem Pkw auf der K6 in Richtung Matthias-Hof-Straße unterwegs, auf die er links abbiegen wollte. An der Einmündung übersah er nach eigenen Angaben einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Während der Unfallverursacher und seine Mitinsassen unverletzt blieben, wurde die 22 Jahre alte Linnicherin, die am Steuer des anderen Pkw gesessen hatte, leicht verletzt.

