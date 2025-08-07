Polizei Düren

POL-DN: Nach Abbiegeunfall: Pkw setzt rasant zurück und verursacht weiteren Schaden

Langerwehe (ots)

Am Mittwochmorgen (06.08.2025) kam es gegen 10:10 Uhr an der Einmündung B264 / Weierstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und ein hoher Sachschaden entstand.

Eine 85-jährige Frau aus Langerwehe befuhr mit ihrem Pkw die B264 und wollte an der Einmündung zur Weierstraße nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 21-jährigen Mannes aus Hürtgenwald, der auf der B264 in Richtung Düren unterwegs war. Nach dem Zusammenprall setzte die 85-Jährige mit ihrem Fahrzeug stark zurück und drückte dabei offenbar zu kräftig aufs Gaspedal. In der Folge überfuhr sie die gesamte Einmündung, kollidierte mit einem Ortsschild, einem Leitpfosten sowie mehreren abgestellten Anhängern auf dem Grundstück eines Anhängerverleihs. Die Frau wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Insgesamt wurden neben seinem Pkw vier Anhänger beschädigt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum, die durch einen Drogenvortest bestätigt wurden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn und den Halter des Fahrzeugs wurden Strafverfahren eingeleitet.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 23.750 Euro geschätzt. Der Pkw des 21-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell