Polizei Düren

POL-DN: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Düren (ots)

Beamte der Polizeiwache Düren kontrollierten am Mittwoch (06.08.2025) um 15:35 Uhr einen 24-jährigen Mann auf der Aachener Straße, der mit einem Leichtkraftrad unterwegs war. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt.

Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das Fahrzeug. Ermittlungen ergaben zudem, dass das Fahrzeug seit September 2024 außer Betrieb gesetzt ist. Ein gültiges Kennzeichen war nicht angebracht. Stattdessen befand sich ein fast 30 Jahre abgelaufenes Versicherungskennzeichen am Heck des Fahrzeugs. Während der Kontrolle zeigten sich bei dem 24-Jährigen körperliche Auffälligkeiten, die auf einen möglichen Drogenkonsum hinwiesen. Ein durchgeführter Vortest bestätigte diesen Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet - sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Halter des Fahrzeugs.

