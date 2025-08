Polizei Düren

POL-DN: Mit dem Quad im Feld gelandet

Heimbach (ots)

Am Dienstagnachmittag (04.08.2025) kam der 54-jährige Fahrer eines Quads von der Fahrbahn der B 265 ab, überschlug sich und kam im angrenzenden Feld zum Stillstand. Er und sein 14-jähriger Beifahrer verletzten sich durch den Sturz schwer.

Nach Zeugenangaben befuhr der 54-Jährige aus Nideggen gegen 15:15 Uhr die B 265 aus Richtung Vlatten kommend in Richtung Wollersheim. In Höhe der Einmündung In der Pratel kollidierte er ohne erkennbaren Grund mit dem Bordstein rechtsseitig der Fahrbahn und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das vierrädrige Kraftfahrzeug überschlug sich und landete in einem angrenzenden Feld. Der 14-jähriger Sozius wurde durch die Kollision von dem Quad geschleudert. Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer wurden durch den Sturz schwer verletzt und mussten durch den Rettungsdienst zur stationären Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. Objektive Hinweise auf eine Fremdbeteiligung ergaben sich bei der Unfallaufnahme nicht. Es konnte jedoch festgestellt werden, dass der Unfallfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-- Euro.

