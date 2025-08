POL-DN: Jugendliches Duo flüchtet nach Benzindiebstahl - Tatwerkzeug, Mobiltelefone und Fluchtwagen sichergestellt

Heimbach (ots) - Am Dienstagnachmittag (04.08.2025) kam der 54-jährige Fahrer eines Quads von der Fahrbahn der B 265 ab, überschlug sich und kam im angrenzenden Feld zum Stillstand. Er und sein 14-jähriger Beifahrer verletzten sich durch den Sturz schwer. Nach Zeugenangaben befuhr der 54-Jährige aus Nideggen gegen 15:15 Uhr die B 265 aus Richtung Vlatten kommend in Richtung Wollersheim. In Höhe der Einmündung In der ...

