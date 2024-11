Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Zeugenaufrufe nach Verkehrsunfallfluchten

Speyer (ots)

Am Mittwoch, den 06.11.2024, ereigneten sich im Stadtgebiet von Speyer mehrere Verkehrsunfallfluchten. Im Zeitraum zwischen 07:30 und 15:55 Uhr ist ein in der Straße Am Wasserturm geparkter Pkw am Außenspiegel beschädigt worden. Scheinbar hat der bislang unbekannte Unfallverursacher diesen beim Vorbeifahren touchiert und ist dann, ohne seinen Pflichten nachzukommen, weitergefahren.

Zwischen 10:00 und 11:30 Uhr ereignete sich ein gleichgelagerter Unfall in der Bismarckstraße. Hier hat ebenfalls ein Fahrzeug beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw dessen Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich auch hier unerlaubt vom Unfallort entfernt. Durch vor Ort aufgefundenes Spiegelglas ergaben sich Hinweise darauf, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Audi handeln könnte.

In der Zeit zwischen 12:20 und 13:40 Uhr hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen am Edith-Stein-Platz geparkten Pkw beschädigt. Auf Höhe des hinteren Radkastens waren blaue Lackanhaftungen zu erkennen.

Die Polizei Speyer ermittelt in allen Fällen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Unfällen ist nicht vorhanden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den flüchtigen Fahrzeugen oder den Unfallhergängen machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 137-0 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

