Polizei Düren

POL-DN: Zwei Leichtverletzte bei Abbiegeunfall

Nörvenich (ots)

Zur Kollision zweier Pkw kam es am Dienstagnachmittag (04.08.2025) auf der K 54 in Rath, als die abbiegende Unfallverursacherin ein entgegenkommendes Fahrzeug übersah. Beide Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Gegen 17:30 Uhr befuhr die 30-jährige Unfallverursacherin aus Nörvenich die K 54 aus Richtung Pingsheim kommend in Richtung L 495 und beabsichtigte dann nach links in die Hubertusstraße in Fahrtrichtung Rath abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie den entgegenkommenden Pkw einer 47-jährigen Frau aus Vettweiß und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Beide Fahrzeugführerinnnen erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen. Eine unmittelbare medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000,-- Euro geschätzt.

