Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Pedelecfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leichtverletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag (18.07.2025) kam es an der Einmündung des Zubringers der B 475 und der K 18 (Drostenstraße) in Sassenberg zu einem Verkehrsunfall mit einem verletztem Pedelecfahrer. Eine 27-jährige Frau aus Ahlen beabsichtigte mit ihrem Pkw von der B 475 kommend nach rechts auf die Drostenstraße in Richtung Sassenberg abzubiegen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem 75-Jährigen auf einem Pedelec der den dortigen Radweg in Richtung Sassenberg befuhr. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 1.200 Euro geschätzt.

