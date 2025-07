Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Bei Alleinunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag (20.07.2025) um 19.50 Uhr kam es auf der L 811 in Everswinkel zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 21-jähriger aus Ahlen befuhr mit seinem Pkw die Straße von Telgte kommend in Richtung Alverskirchen. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Leitpfosten und landete im Graben. Der Ahlener wurde durch Rettungskräfte leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Seine 21-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Das Auto musste durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

