Polizei Düren

POL-DN: Radfahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt

Kreuzau (ots)

Am Mittwoch (06.08.2025) kam es gegen 10:45 Uhr an der Kreuzung Dürener Straße / Feldstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Eine 69-jährige Frau aus Kreuzau befuhr mit ihrem Pkw die Feldstraße aus Richtung Hauptstraße kommend in Fahrtrichtung Dürener Straße. An der Kreuzung beabsichtigte sie, nach rechts in Richtung Drove abzubiegen. Dabei musste sie zunächst vor dem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt anhalten.

Zur gleichen Zeit befuhr eine 79-jährige Frau aus Düren mit ihrem Pedelec den linken Geh- und Radweg der Dürener Straße aus Richtung Drove kommend in Fahrtrichtung Düren. Als sie den wartenden Pkw bemerkte, der sich auf den Verkehr von links konzentrierte, fuhr sie auf den Fußgängerüberweg. Zeitgleich setzte der Pkw seine Fahrt fort, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Die Radfahrerin stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell