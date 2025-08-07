Polizei Düren

POL-DN: Unfallflucht aufgeklärt

Langerwehe (ots)

An der Kreuzung Eifelstraße / Paradiesstraße kam es gestern (06.08.2025) zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Die Polizei konnte die zunächst flüchtige Pkw-Fahrerin ermitteln.

Gegen 09:00 Uhr befuhr ein 47 Jahre alter Radfahrer aus Langerwehe die Paradiesstraße in Richtung D'Horn. An der Kreuzung mit der Eifelstraße wollte er geradeaus weiter auf der Paradiesstraße fahren. Eine Pkw-Fahrerin, die ihm entgegenkam und links abbiegen wollte, nahm ihm die Vorfahrt. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich und der Radfahrer stürzte. Die Autofahrerin setzte kurz zurück, fuhr dann aber davon. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen gemerkt. So konnte die hinzugerufene Polizei die Fahrerin ermitteln. Die 72-Jährige aus Langerwehe gab an, im Schock von der Unfallstelle geflüchtet zu sein. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell