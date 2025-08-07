PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Unfallflucht aufgeklärt

Langerwehe (ots)

An der Kreuzung Eifelstraße / Paradiesstraße kam es gestern (06.08.2025) zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Die Polizei konnte die zunächst flüchtige Pkw-Fahrerin ermitteln.

Gegen 09:00 Uhr befuhr ein 47 Jahre alter Radfahrer aus Langerwehe die Paradiesstraße in Richtung D'Horn. An der Kreuzung mit der Eifelstraße wollte er geradeaus weiter auf der Paradiesstraße fahren. Eine Pkw-Fahrerin, die ihm entgegenkam und links abbiegen wollte, nahm ihm die Vorfahrt. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich und der Radfahrer stürzte. Die Autofahrerin setzte kurz zurück, fuhr dann aber davon. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen gemerkt. So konnte die hinzugerufene Polizei die Fahrerin ermitteln. Die 72-Jährige aus Langerwehe gab an, im Schock von der Unfallstelle geflüchtet zu sein. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 11:30

    POL-DN: Radfahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt

    Kreuzau (ots) - Am Mittwoch (06.08.2025) kam es gegen 10:45 Uhr an der Kreuzung Dürener Straße / Feldstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 69-jährige Frau aus Kreuzau befuhr mit ihrem Pkw die Feldstraße aus Richtung Hauptstraße kommend in Fahrtrichtung Dürener Straße. An der Kreuzung beabsichtigte sie, nach rechts in Richtung Drove abzubiegen. Dabei musste sie ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 11:29

    POL-DN: Nach Abbiegeunfall: Pkw setzt rasant zurück und verursacht weiteren Schaden

    Langerwehe (ots) - Am Mittwochmorgen (06.08.2025) kam es gegen 10:10 Uhr an der Einmündung B264 / Weierstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und ein hoher Sachschaden entstand. Eine 85-jährige Frau aus Langerwehe befuhr mit ihrem Pkw die B264 und wollte an der Einmündung zur Weierstraße nach links abbiegen. Dabei kam es zum ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 11:28

    POL-DN: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

    Düren (ots) - Beamte der Polizeiwache Düren kontrollierten am Mittwoch (06.08.2025) um 15:35 Uhr einen 24-jährigen Mann auf der Aachener Straße, der mit einem Leichtkraftrad unterwegs war. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt. Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das Fahrzeug. Ermittlungen ergaben zudem, dass das Fahrzeug seit September 2024 außer Betrieb gesetzt ist. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren