POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Bedrohung auf offener Straße: Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots) - Ein Skoda-Fahrer hat am Sonntagabend einen Auffahrunfall auf der Bundesautobahn 8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart einen Verkehrsunfall verursacht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei fuhr der Skoda-Fahrer während einem sogenanntem "Stop and Go" auf den vor ihm fahrenden VW auf. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro. Anschließend entfernte sich ...

mehr