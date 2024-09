Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten -Unfall verursacht und davongefahren

Dornstetten (ots)

Am Samstag ist es auf der Bundesstraße 28 zwischen Dornstetten und Hallwangen zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei befuhr ein 25-jähriger Skoda-Fahrer die zweispurige Bundesstraße 28. An einer Ampel wollte er eine auf dem rechten Fahrstreifen wartende Fahrzeugkolonne auf der linken Fahrspur überholen. Während der Skoda-Fahrer die Kolonne passierte, scherte aus dieser ein 26-jähriger Land Rover-Fahrer auf die linke Fahrspur aus. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer hielten zunächst auf der dort befindlichen Sperrfläche an und informierten die Polizei. Während der Wartezeit entfernte sich der 26-Jährige mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Kurz darauf konnte das Fahrzeug mit samt dem Fahrer auf der Silberwaldstraße angetroffen und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholvortest ergab bei dem Mann einen Wert von mehr als 2,8 Promille. Der Mann musste die Polizeibeamten in ein Krankenhaus begleiten und dort gleich zwei Mal Blut abgeben. So kann der tatsächliche Alkoholwert zur Unfallzeit berechnet werden. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

