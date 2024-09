Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Telefonbetrüger bringen Mann aus Freudenstadt um fünfstelligen Betrag

Freudenstadt (ots)

Mit der bekannten Betrugsmasche des Schockanrufs haben am Donnerstag zwei Telefonbetrüger Bargeld im niedrigen fünfstelligen Eurobereich erbeutet.

Gegen Nachmittag erhielt ein Mann aus Freudenstadt einen sogenannten Schockanruf. Die beiden Unbekannten am anderen Ende der Leitung gaben sich als Polizist und Staatsanwältin aus und behaupteten, die Tochter des Geschädigten hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Im weiteren Verlauf des Gesprächs forderten die Anrufer einen hohen Geldbetrag dafür, dass man die Angehörige wieder auf freien Fuß setzt. Letztlich brachten die Telefonbetrüger den Mann dazu, Bargeld auf einem öffentlichen Parkplatz in der Karl-von-Hahn-Straße an einen Abholer zu übergeben.

Der Abholer wird beschrieben als ein etwa 170 cm großer Mann mit dunklen Haaren. Er sei mit einem blauen T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet gewesen. Der Mann trug weder einen Bart noch eine Brille.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die von den Geschehnissen etwas mitbekommen haben, oder Hinweise auf den Abholer geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Im Zusammenhang mit betrügerischen Telefonanrufen gibt die Polizei erneut folgende Hinweise:

- Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft oder Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. - Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell