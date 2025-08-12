POL-ME: 93-Jährige bei Trickdiebstahl bestohlen - 2508050
Hilden (ots)
Am Montag, 11. August 2925, kam es in Hilden zu einem Trickdiebstahl, bei dem einer 93-jährigen Hildenerin Schmuck und eine Uhr gestohlen wurde.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:
Gegen 13 Uhr wurde die Seniorin auf der Diesterwegstraße von einem Paar in einem schwarzen Auto angesprochen, das vorgab, den Weg zum Krankenhaus zu suchen. Im Verlauf des Gesprächs mit der hilfsbereiten Hildenerin stieg der Mann aus dem Auto und entwendete der 93-Jährigen ihre Halskette sowie ihre Uhr. Dadurch entstand ein Schaden in geschätzter niedriger vierstelliger Höhe.
Das Paar aus dem Auto wird wie folgt beschrieben:
Person 1:
- männlich - circa 45 bis 50 Jahre alt - 1,80 bis 1,85 Meter groß - stämmige Statur - dunkle Kleidung
Person 2:
- weiblich - circa 40 Jahre alt - schwarze, schulterlange Haare - Goldzahn - elegante und bunte Kleidung
Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat zum genannten Zeitpunkt im Umfeld der Diesterwegstraße Verdächtiges bemerkt oder kann sonstige Angaben machen? Die Polizei Hilden nimmt Hinweise unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell