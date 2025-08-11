POL-ME: "Operation Speed": Kreispolizeibehörde Mettmann macht bei europaweiter Aktionswoche mit - 2508047

Polizei Mettmann

POL-ME: "Operation Speed": Kreispolizeibehörde Mettmann macht bei europaweiter Aktionswoche mit

Kreis Mettmann (ots)

In der Zeit von Montag, 4. August 2025, bis Sonntag, 10. August 2025, hat die Kreispolizeibehörde Mettmann an der regelmäßig stattfindenden europaweiten Aktionswoche "Operation Speed" teilgenommen. Mit der Kontrollaktion sensibilisieren die Expertinnen und Experten des Verkehrsdienstes durch verstärkte Radar- und Laser-Überwachung die Verkehrsteilnehmenden für mehr Verkehrssicherheit.

Das sind die Ergebnisse:

Der Verkehrsdienst kontrollierte im genannten Zeitraum insgesamt 12.474 Fahrzeuge. Davon waren 2059 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer stellenweise deutlich zu schnell unterwegs. Unrühmlicher "Spitzenreiter" der Woche war ein Autofahrer, der in Ratingen mit 101 km/h bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde gemessen wurde. Auf den Fahrer warten nun nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Hier eine Übersicht zu einzelnen Städten im Kreis:

Erkrath: 79 Geschwindigkeitsverstöße

Haan: 11 Geschwindigkeitsverstöße

Heiligenhaus: 10 Geschwindigkeitsverstöße

Hilden: 39 Geschwindigkeitsverstöße

Mettmann: 32 Geschwindigkeitsverstöße

Ratingen: 242 Geschwindigkeitsverstöße

Die zum Teil deutlichen Unterschiede hinsichtlich der Anzahl der gemessenen Verstöße ergibt sich unter anderem dadurch, dass nicht in allen Städten gleichermaßen stark gemessen wurde.

